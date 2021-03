Wanneer kan ik lezen?

Maximaal 1 werkdag na aanvraag van jouw Boerderij-abonnement sturen wij een bevestigingsmail. Daarmee kun je met jouw e-mailadres een account aanmaken op Boerderij.nl en heb je toegang. Had je al een account op dat e-mailadres? Dan heb je vanaf dat moment volledige toegang. Heb je ook het weekblad aangevraagd? Dan ontvang je uiterlijk twee weken later jouw eerste editie.

Wanneer vindt de eerste afschrijving plaats?

Doorgaans vindt in de tweede week na het ingaan van jouw abonnement de eerste afschrijving plaats. Tweejarige abonnementen worden in twee jaartermijnen afgeschreven

Wat betaal ik na de gekozen abonnementsperiode?

Na jouw gekozen voordeelperiode gelden de dan reguliere tarieven. De reguliere tarieven kun je hier vinden. De huidige reguliere tarieven zijn:

Website: € 15,99 per maand

Digitaal: € 27,99 per maand

Weekblad: € 44,99 per maand

Uitgebreid: € 52,99 per maand

Compleet: € 84,99 per maand